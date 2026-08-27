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COSTUME E SOCIETÀ | 27 agosto 2026, 08:10

Bortolozzo: "La sostenibile leggerezza dell'estate!"

"La leggerezza è qualcosa di cui tutti noi abbiamo bisogno, per noi stessi e intorno a noi. Non significa essere sciocchi o avere il paraocchi"

Bortolozzo: &quot;La sostenibile leggerezza dell'estate!&quot;

Bortolozzo: "La sostenibile leggerezza dell'estate!"

L'estate è leggera! 

L'aria che si respira, i profumi, le giornate soleggiate e più lunghe, la luce, il tepore sulla pelle, i vestiti più leggeri, l'aria di vacanza che si percepisce ovunque... anche in città. 
La voglia di stare all'aperto e di fare attività diverse, parole e mente più leggere: sembra che tutto diventi più semplice o che si affronti in modo diverso. 

È l'estate!

Durante un corso di PNL, il fantastico Claudio Belotti parlò di leggerezza facendomela vedere, per la prima volta, sotto una luce nuova.
La leggerezza è qualcosa di cui tutti noi abbiamo bisogno, per noi stessi e intorno a noi. Non significa essere sciocchi o avere il paraocchi: significa portare con sé un po' d'estate, senza appesantire ogni evento con sospiri e parole che rendono più faticoso affrontare le cose, e senza caricarsi a tutti i costi di notizie tristi.

Significa sdrammatizzare con una risata le piccole cose di ogni giorno o catalogarle come parte della vita stessa, senza trasformare ogni singolo dettaglio in una tragedia. Un bicchiere rovesciato, una botta al braccio, le chiavi dimenticate, un imprevisto... non sono tragedie: sono la vita, o magari un'opportunità.
Proviamo a cambiare la classificazione dei nostri pensieri, proviamo a portare un raggio di sole estivo nella nostra quotidianità ogni giorno. Regaliamo un po' di leggerezza a chi ci sta vicino: con un sorriso, con l'ascolto attivo, usando parole diverse e mostrando il mondo da una prospettiva nuova.

Aver sbagliato strada non è una tragedia: magari hai evitato un incidente, ti sei accorto di essere distratto (evitando così un pericolo più grande) o hai scoperto un percorso nuovo e migliore.
Questa leggerezza ci aiuterà tantissimo a capire come affrontare al meglio le difficoltà, quelle vere, quando si presenteranno. 
Migliorerà la vita in famiglia e il clima sul lavoro, aumentando la serenità e la produttività personale e aziendale, lo vedo ogni giorno a casa e con il mio lavoro.
Una parola alla volta, un pensiero alla volta.

Buona leggerezza estiva per tutto l'anno!
 

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Dott.ssa Sara Bortolozzo, Coach, Master p. PNL, formatrice, consulente, mamma e

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