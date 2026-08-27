Monte Bo: sabato la Santa Messa in vetta, si parte da Montesinaro

Gli Amici del Monte Bo organizzano, sabato 29 agosto 2026, una giornata in montagna con la Santa Messa in vetta al Biellese, aperta a tutti.
La partenza è fissata alle 6.30 da Montesinaro. Alle 8 è prevista una prima sosta all’Alpe Finestre per il “tè della sveglia”, seguita, alle 9.15, dal “caffè sprintoso” all’Alpe Giasset.
Alle 11.30 si terrà la Santa Messa nei pressi del bivacco Padre Mauro Antoniotti. La discesa inizierà alle 12.15 e proseguirà insieme fino all’Alpe Giasset, dove alle 13.30 è in programma un rinfresco.
Alle 16 comincerà il rientro verso valle. Il programma prevede quindi, alle 17.45, i saluti agli amici delle località Piane e Pianlin, prima dell’arrivo a Montesinaro alle 18.30.
La partecipazione è libera. Gli organizzatori invitano chi lo desidera a portare qualcosa da bere o da sgranocchiare, da mettere in comune con gli altri presenti.
Si ricorda che in caso di maltempo, l’evento sarà posticipato al sabato successivo.