Meteo Biella, torna il sole nel fine settimana

Nubi e schiarite hanno accompagnato gli ultimi giorni, prima del passaggio instabile di venerdì, segnato da piogge nel Biellese e rovesci sui settori alpini e pedemontani. L’allontanamento della perturbazione lascia ora spazio all’alta pressione e a un fine settimana prevalentemente soleggiato.

Secondo 3B Meteo, oggi, sabato 29 agosto, a Biella il cielo resterà sereno per l’intera giornata e non sono previste precipitazioni. La temperatura oscillerà tra 17 e 28°C. I venti saranno moderati da nord-nordovest al mattino e più deboli, provenienti da sud, nel pomeriggio.

Domenica 30 agosto si manterranno condizioni stabili, con una minima di 18 e una massima di 28°C. Il cielo sarà soleggiato o parzialmente soleggiato e sui rilievi la copertura aumenterà nel pomeriggio, senza fenomeni significativi.

La prossima settimana si aprirà con tempo ancora stabile e temperature estive. Tra martedì e mercoledì è previsto un aumento dell’instabilità, con maggiore nuvolosità e possibili piogge, seguito da un nuovo miglioramento nella seconda parte della settimana.