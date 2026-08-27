Auto in contromano sulla Super, incidente in serata con 4 persone ferite

Ieri sera, poco dopo le 22, i Vigili del Fuoco di Biella sono intervenuti in Superstrada dove si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture in un tamponamento.

Dai primi rilievi effettuati sul posto, l'impatto sarebbe stato causato dalla manovra di emergenza di uno dei conducenti per evitare un terzo veicolo che procedeva in senso contrario, segnalato da più persone. Il fatto è avvenuto tra le uscite di Vigliano Biellese e Biella in direzione di Cossato.

Il bilancio complessivo è di quattro persone coinvolte: 3 persone hanno riportato lesioni lievi e sono state soccorse in codice verde; una, invece, ha riportato traumi di media gravità ed è stata trasportata al Pronto Soccorso in codice giallo.

Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 per le prime cure e il trasporto dei feriti, unitamente ai Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di rito e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto e identificare i veicoli interessati.