Tollegno, nuovo impianto e nuova gestione per la Casa dell’Acqua

La Casa dell’Acqua di Tollegno si prepara a cambiare volto. L’amministrazione comunale è al lavoro per rinnovare completamente l’impianto e procedere a un restyling della struttura, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza un servizio più efficiente e funzionale.

Il progetto è già entrato nella fase operativa. Il Comune ha effettuato un’indagine di mercato e ora si prepara alla trattativa per arrivare all’affidamento dell’intervento. A confermare il percorso è il sindaco Lele Ghisio, che spiega come siano in corso gli ultimi passaggi prima di procedere con l’acquisto e il rinnovo dell’impianto.

"Abbiamo fatto l’indagine di mercato, ora c’è da fare la trattativa e definire gli ultimi dettagli – spiega il primo cittadino –. L' impianto attuale deve essere rifatto completamente. Anche la casetta avrà un restyling".

Alla base del percorso intrapreso dall'amministrazione c'è anche la necessità di mettere ordine nella gestione della Casa dell'Acqua. La precedente convenzione, infatti, era scaduta ormai nel 2016. Il Comune ha quindi dovuto affrontare anche gli aspetti amministrativi legati al passaggio di gestione, prima di poter programmare concretamente il rinnovo dell'impianto.

Già lo scorso maggio l'amministrazione comunale aveva annunciato pubblicamente il progetto di rilancio della Casa dell'Acqua, spiegando che sarebbe stato sostituito l'impianto erogatore e che sarebbe stata individuata una nuova gestione. Il Comune aveva inoltre assicurato che gli eventuali crediti residui presenti sulle tessere degli utenti sarebbero stati tutelati. I tempi non sono ancora definitivi, perché restano da completare la trattativa e la successiva convenzione. L'ipotesi indicata dal sindaco è comunque quella di arrivare alla conclusione dell'iter nell'arco di un paio di mesi.