Biella, il vescovo Farinella ha guidato a Lourdes il Rosario in diretta su Tv2000

Come ogni giorno, anche ieri, 23 agosto, Tv2000 ha trasmesso alle 18 la recita del Santo Rosario in diretta dalla grotta di Massabielle. A guidarlo, tra gli altri, c’era monsignor Roberto Farinella. Il vescovo di Biella, infatti, da qualche giorno si trova pellegrino in Francia insieme alla comunità diocesana.

Hanno seguito la tradizionale preghiera mariana, ammalati, volontari e pellegrini italiani, in comunione con le migliaia di spettatori di Tv2000, che ogni giorno si sintonizzano alle 18 con il canale 28. Al termine ha impartito la benedizione su tutti i fedeli.

Scriveva qualche anno fa padre Nicola Ventriglia, volto noto per molti italiani che lo vedono entrare in punta di piedi nella propria casa attraverso Tv2000 e tv Lourdes: «Un piccolo consiglio per pregarlo meglio (il Rosario ndr): se non si ha la possibilità di recitarlo tutto, per mancanza di tempo o per i diversi impegni, ritengo che sia assolutamente importante, in un luogo appartato, prendersi cinque o dieci minuti di silenzio e di calma, spegnendo computer, cellulare e quant’altro, e pregare con calma una o due decine, lasciando che la mente possa meditare e pacificarsi. Ne faccio anch’io l’esperienza e ciò mi aiuta nel prosieguo dei miei impegni. Ciò ridà tono anche a tutta la mia attività».