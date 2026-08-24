Palestra Piscina Armonia in Equilibrio ASD, a settembre si riparte con grande entusiasmo e gioia FOTO

La Palestra Piscina ARMONIA in EQUILIBRIO ASD vi aspetta con un ricco palinsesto di corsi e lezioni di Fitness, Dance e Acquagym. Corsi di Tai Chi stile Yang e stile Chen, condotti da Maestri e Istruttori competenti e con pluriennale esperienza, Ginnastica Taoista (Tai Chi METABOLICO con sessioni finalizzate al dimagrimento e alla tonificazione).

E ancora Ginnastica Posturale e una ricca programmazione di corsi olistici.

Lezioni di prova gratuite e senza impegno.

LEZIONI ONLINE

Per chi desidera allenarsi insieme a noi comodamente da casa, potrà seguire in diretta su Zoom tutte le lezioni proposte in sede.

PROFESSIONALITÀ E SERVIZI

I nostri istruttori certificati sapranno consigliarvi in termini di allenamento e alimentazione per un percorso personalizzato IN FUNZIONE DELLE VOSTRE ESIGENZE e in tema di: controllo del peso corporeo, lavoro sulla postura, gestione dell'ansia e dello Stress.

Vitalità nelle vostre giornate, qualità del sonno, piano alimentare personalizzato. In definitiva... benessere fisico, posturale ed emozioni.

Da settembre riprendono i corsi di ACQUATICITÀ NEONATALE E NUOTO BIMBI. In uno spazio confortevole e accogliente, con un numero massimo di 6 bambini per lezione e l’acqua accuratamente scaldata a 33°, il lavoro di acquaticità bimbi presso la nostra struttura trova la sua massima espressione. La piscina, tranquilla e silenziosa, si rivelerà una vera e propria nicchia da condividere con il vostro bimbo.

www.armoniainequilibrio.com

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Siamo in Via Milano 54 a Vigliano Biellese.

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