ASL Biella, il nuovo Direttore delle Professioni Sanitarie è Luigi Savio

Proviene dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e dall’inizio di agosto è alla guida della struttura che coordina il personale infermieristico, ostetrico, tecnico-sanitario, della riabilitazione e della prevenzione.

È Luigi Savio il nuovo Direttore della Direzione delle Professioni Sanitarie dell’ASL BI. Ha preso servizio a inizio agosto, assumendo la responsabilità della struttura che governa l’organizzazione, la programmazione e lo sviluppo professionale del personale infermieristico, ostetrico, tecnico-sanitario, della riabilitazione e della prevenzione dell’Azienda.

Savio arriva all’ASL BI dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, dove dal maggio 2018 ha ricoperto l’incarico di Dirigente delle Professioni Sanitarie presso la S.C. Direzione Professioni Sanitarie, con funzioni di management e organizzazione. In precedenza, tra il 2017 e il 2018, è stato Responsabile di Struttura Semplice presso la Direzione delle Professioni Sanitarie dell’A.O. Santa Croce e Carle di Cuneo.

Il suo percorso professionale si è sviluppato interamente all’interno del servizio sanitario pubblico piemontese, a partire dal 1986. Tecnico sanitario di radiologia medica, ha lavorato per oltre quindici anni nell’area della fisica sanitaria dell’allora A.S.O. San Giovanni Battista di Torino, occupandosi di radioprotezione e controlli di qualità delle apparecchiature radiologiche. Dal 2000 ha assunto il ruolo di Coordinatore tecnico sanitario di radiologia medica e, dal 2008, un incarico di posizione organizzativa nella Direzione delle Professioni Sanitarie.

Nel 2007 ha conseguito la Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie all’Università degli Studi di Pavia, con il massimo dei voti e la lode, e nel 2013 il Master di II livello in Management Sanitario e Direzione di Struttura Complessa presso l’Università UNINT di Roma. È inoltre Esperto Qualificato per la protezione dalle radiazioni ionizzanti e autore o coautore di oltre venti pubblicazioni su riviste scientifiche e atti congressuali.

All’attività gestionale affianca da oltre vent’anni quella didattica universitaria. Dall’anno accademico 2008/2009 è docente titolare di disciplina presso l’Università degli Studi di Torino, nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecnico-Diagnostiche, con corsi dedicati alle applicazioni del management professionale. Ha inoltre insegnato nel corso di laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia e, nell’ambito di percorsi master, si è occupato di risk management e management del rischio professionale.

«Dopo l’arrivo del nuovo Direttore di Presidio a inizio luglio, ora il dott. Savio va a rafforzare un’altra struttura di importanza primaria per l’Azienda Sanitaria, ossia la Direzione delle Professioni Sanitarie – ha dichiarato il Direttore Generale dell’ASL BI, Mario Sanò –. Il suo profilo unisce una consolidata esperienza gestionale in grandi Aziende Sanitarie ed elevate competenze maturate in ambito accademico. Si tratta quindi di una figura di elevata professionalità, il cui ruolo sarà sicuramente strategico rispetto agli obiettivi di salute che l’ASL di Biella sta perseguendo».