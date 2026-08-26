Trasferimento del mercato a Biella, a Chiavazza un sondaggio per coinvolgere i cittadini FOTO

“Sono favorevole allo spostamento del mercato”, “Non sono favorevole”, “Aggiungi opzione”. Sono queste le tre possibilità proposte dal Consiglio di quartiere di Chiavazza ai cittadini, attraverso un questionario dedicato al progetto di trasferimento del mercato da piazza Falcone e Borsellino ai Giardini Zumaglini.

L'iniziativa è stata promossa in vista dell’assemblea aperta, convocata a Palazzo Oropa per lunedì 7 settembre ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti. In quell’occasione, i presidenti di quartiere saranno chiamati a esprimere il parere dei rispettivi Consigli sul progetto di spostamento dell’area mercatale.

“Trattandosi di una scelta che può avere ricadute anche sul nostro quartiere – si legge nella nota diffusa a corredo del questionario – abbiamo ritenuto utile coinvolgere direttamente i cittadini attraverso un semplice sondaggio, per conoscere il vostro punto di vista”.

Il Consiglio di quartiere precisa inoltre che l’iniziativa non ha connotazioni politiche e non nasce con l’obiettivo di orientare la decisione in un senso o nell’altro: “Non si tratta per noi di una valutazione politica, né intendiamo orientare la scelta in un senso o nell’altro. Vogliamo semplicemente comprendere quale sia la sensibilità dei cittadini di Chiavazza rispetto allo spostamento dell’area mercatale”.

Per partecipare è sufficiente compilare il questionario cartaceo distribuito nelle attività del quartiere oppure inquadrare il QR code. La compilazione è completamente anonima.

Lunedì 7 settembre i lavori dell’assemblea prenderanno il via alle 17 e si concluderanno alle 22, fatta salva la necessità di proseguire fino all’esaurimento della trattazione dell’unico punto all’ordine del giorno: il futuro dei Giardini Zumaglini e il progetto di spostamento del mercato cittadino, tema destinato poi ad approdare in Consiglio comunale.