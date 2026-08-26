Ener.Bit assume: selezione aperta per un profilo amministrativo-contabile

In esecuzione alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 30.07.2026 ed ai sensi dell’art.19 comma 2 del D.Lgs. 175/2016

RENDE NOTO

Che la Società ENER.BIT S.r.l. intende procedere all’assunzione di n° 1 (uno) addetta/o amministrativa/o “CONTABILE” a tempo pieno ed indeterminato, Livello IV CCNL Gas Acqua, RAL 32.932,76. Verranno altresì riconosciuti: ticket restaurant elettronico giornaliero (attualmente dell’importo di 7€) e un premio di risultato annuale. La maturazione di entrambi gli istituti avverrà sulla base di quanto regolamentato e in armonia con gli accordi sindacali aziendali vigenti. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata unicamente per via telematica, compilando l’apposito modulo elettronico reso disponibile dal sistema di gestione del portale di presentazione delle domande, previa registrazione del candidato sullo stesso portale, raggiungibile all’indirizzo: https://www.giquest.com/GIQuest/enerbit/login.html, pubblicato sul sito internet istituzionale di ENER.BIT S.r.l. https://societatrasparente.enerbit.it/page/5/details/28594/selezione-per-lincarico-di-n-1-uno-addettoamministrativo-contabile-a-tempo-indeterminato.html e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 18 Settembre 2026.