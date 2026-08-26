Alpini sempre in prima linea: anche ad agosto tutti al lavoro per la sede e il museo di Biella

Ancora una volta gli Alpini si confermano protagonisti di lodevoli iniziative.

Anche durante i mesi di calura estiva, come confermato dal presidente della Sezione ANA di Biella Marco Fulcheri che, attraverso i propri canali social ufficiali, ha voluto condividere il proprio ringraziamento a “chi ha dedicato il proprio tempo agostano a pulizia e riordino della sede sezionale e del museo durante il periodo di chiusura”.

Un altro segno evidente dell’impegno quotidiano delle penne nere nella nostra provincia.