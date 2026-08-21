Crevacuore, lavori sulla rete elettrica: corrente sospesa il 25 agosto

Interruzione programmata dell’energia elettrica a Crevacuore nella mattinata di martedì 25 agosto. E-Distribuzione informa che, per consentire lavori sui propri impianti, il servizio sarà sospeso dalle 8.30 alle 13.30 in alcune vie del paese.

Lo stop riguarderà esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione. Nell’avviso sono indicati i seguenti indirizzi:

via Noche: dal civico 5 al 21, 25, 11A; dal 20 al 50, 30A, 40 bis e 50 bis;

via Garibaldi: dall’87 al 95, 93A, 26 e 24A;

via Francia: dal 23 al 25 e dal 2 al 12;

via Monte Orfano: civico 1 e dal 2 al 4;

via Campi: dal 64 al 70 e civico 74;

via Europa: dall’1 al 9 e civico 4;

via Dante: dall’1 al 5;

via Crocetta: civico 1.

E-Distribuzione precisa che durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Per ragioni di sicurezza viene quindi raccomandato di evitare imprudenze e di non utilizzare gli ascensori nella fascia oraria interessata.

Per informazioni sui lavori programmati e sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito di E-Distribuzione, utilizzare l’app gratuita oppure inviare un SMS al 320 2041500, indicando il codice POD riportato in bolletta. Per la segnalazione di guasti è disponibile il numero verde 803.500.