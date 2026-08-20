Forte temporale a Curino, oltre 150 millimetri di pioggia e danni - Foto di repertorio

Condizioni meteorologiche particolarmente avverse in alcune zone del Biellese. La situazione più critica viene segnalata a Curino, dove il forte temporale avrebbe provocato danni. Secondo quanto riportato dal Centro Meteo Piemonte, nella località sono stati registrati oltre 150 millimetri di pioggia. La segnalazione è accompagnata da un video in cui si notano numerose tegole rotte, cadute dal tetto sul balcone sottostante.

Come annunciato nelle ultime ore, il temporale ha colpito il Biellese con un'elevata variabilità. Raffiche di vento, pioggia abbondante e numerosi fulmini. Le condizioni variano considerevolmente a pochi km di distanza.