Federica D’Auria dopo il rinnovo con la Juventus: "Qui mi sento a casa"

Federica D'Auria ha rinnovato il contratto con la Juventus Women legandosi ai colori bianconeri fino al 2029 e ci ha raccontato la sue sensazioni: «Sono molto emozionata. Il mio obiettivo, fin da quando ero piccolina, è sempre stato quello di indossare la maglia della Prima Squadra. Tornare qui per me è davvero bello, la sento come casa: spero di ripagare la fiducia del Direttore e di tutta la società».

La maturità giusta per il ritorno

«Credo che queste stagioni mi abbiano aiutata tantissimo a crescere e a fare quell'esperienza di cui avevo bisogno per rientrare qui, che è sempre stato il mio traguardo finale. Oggi sono più consapevole e matura come giocatrice e mi sento pronta a dare il mio contributo alla squadra».

Nuove idee ed energia nel gruppo

«Ci sono idee stimolanti e l'impronta del mister — sul tipo di gioco e sulla volontà di essere sempre protagoniste — ci dà una grande carica. Molte ragazze le conoscevo già dalla Nazionale, con Schatzer ad esempio sono cresciuta insieme, ma in generale mi sto trovando benissimo. Siamo un bel gruppo che lavora molto bene».

Crescita quotidiana e traguardi

«Per me la priorità è crescere giorno dopo giorno: preferisco fissarmi traguardi quotidiani piuttosto che a lungo termine. Voglio fare il massimo per essere a disposizione del gruppo, imparare dalle grandi giocatrici che ci sono qui e dal mister. E regalare a tutti noi delle belle soddisfazioni in questa stagione».

Il consiglio per le più giovani

«Il consiglio che do è di rispettare i propri tempi. Quando ero più piccola pensavo di dover fare subito il salto dalla Primavera, invece avevo solo bisogno del mio percorso per maturare e fare esperienza ed è ciò che mi ha portata fin qui. Il segreto è lavorare tanto, senza mai smettere di divertirsi».