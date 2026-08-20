Furti a Candelo, colpiti un negozio e un'abitazione: rubati oro e attrezzature - Foto di repertorio

Nella notte, fra mercoledì 19 e giovedì 20 agosto, si sono verificati due furti a Candelo.

Il primo colpo è stato messo a segno in via IV Novembre, presso un negozio di pesca. I ladri si sarebbero introdotti dalla porta sul retro, per asportare dell'attrezzatura. Il danno è ancora da quantificare e sull'accaduto indagano i Carabinieri.

Il secondo episodio ha interessato un’abitazione i cui proprietari erano in vacanza. I ladri hanno forzato una finestra e, una volta all’interno, hanno sottratto monili in oro. Anche in questo caso, l’ammontare del danno è ancora da stabilire.