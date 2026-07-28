Caldo e afa in Piemonte: in arrivo la quarta ondata di calore della stagione

Un vasto promontorio anticiclonico di matrice subtropicale sta occupando il bacino del Mediterraneo e gran parte dell'Europa centro-meridionale, garantendo tempo stabile e soleggiato sul Piemonte per i prossimi giorni, con possibili rovesci limitati soltanto ai rilievi. Lo rende noto Arpa Piemonte.

E aggiunge: "Questa situazione darà il via alla quarta ondata di calore della stagione, dopo quelle di fine maggio, di metà giugno e di luglio. Le temperature saranno in costante aumento nei valori minimi e massimi fino a venerdì (con picchi fino a 36-37 °C sul Piemonte orientale). Nel fine settimana, una lieve flessione dell'anticiclone potrebbe favorire qualche temporale sulle zone montane e sulle vicine pianure ma l’ondata di calore non si fermerà e raggiungerà l'apice nei primi giorni della prossima settimana, con i termometri che potrebbero sfiorare o superare i 38-39 °C e minime notturne localmente prossime ai 25 °C".

Il progressivo accumulo di calore e umidità inciderà pesantemente sul benessere fisico con livelli di disagio bioclimatico in rapido aumento.

Mercoledì 29 luglio il disagio da caldo passerà a moderato (livello arancione) nella maggior parte dei capoluoghi (Torino, Cuneo, Alessandria, Asti, Novara e Vercelli), rimanendo debole (livello giallo) solo a Biella e Verbania.

Giovedì 30 luglio la situazione si farà critica con un disagio forte (livello rosso) che interesserà Torino, Cuneo, Alessandria, Novara e Vercelli. La fascia di disagio moderato (arancione) riguarderà Asti e Biella, mentre a Verbania si manterrà su livelli deboli (giallo).