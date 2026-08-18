Meteo, nel Biellese torna la pioggia: da giovedì temperature in calo

Dopo settimane segnate da caldo, afa e scarsità di precipitazioni, nelle ultime ore la pioggia è tornata anche nel Biellese. Un primo sollievo dopo un lungo periodo asciutto che ha creato problemi non soltanto sul territorio provinciale, ma in gran parte del Piemonte.

Il caldo, però, non è ancora finito. Oggi, martedì 18 agosto, sono previste condizioni prevalentemente soleggiate, con temperature ancora elevate e massime tra 32 e 34 gradi nelle zone di pianura e bassa collina.

Situazione simile mercoledì 19 agosto, con sole per buona parte della giornata. Dalla sera aumenterà però l’instabilità sul Piemonte settentrionale, dove potranno svilupparsi rovesci e temporali.

Il cambiamento più deciso è atteso giovedì 20 agosto. Piogge e temporali potranno interessare anche il Biellese, con fenomeni localmente intensi sul nord della regione. In contemporanea le temperature scenderanno sensibilmente, con massime tra 25 e 28 gradi in pianura.

L’instabilità dovrebbe proseguire venerdì 21 agosto, con altri rovesci e temporali e valori massimi generalmente compresi tra 22 e 25 gradi.