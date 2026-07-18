Meteo Piemonte, che tempo farà nel weekend? Sole e caldo, poi cambia da lunedì

Come sarà il tempo nel fine settimana e nei prossimi giorni? secondo 3B Meteo, oggi, sabato 18 luglio, un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico, sulle Alpi settentrionali i cieli inizialmente saranno poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su pedemontane, Alpi occidentali, Alpi meridionali, pianure occidentali e pianure orientali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 4100 metri.

Tra Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria le condizioni meteo si presenteranno quindi stabili in questo fine settimana, mentre un blando peggioramento è possibile con l'inizio della nuova settimana, associato anche ad un apprezzabile calo termico, con temperature più vicine alle medie del periodo.