Dal Nord-ovest, Santhià, appartamento in fiamme al terzo piano: evacuati i residenti FOTO e VIDEO

Questa mattina, 19 agosto, poco dopo le 7.10, le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris, insieme ai volontari di Santhià e con il supporto dell’autoscala e della prima partenza dalla Centrale, sono intervenute in via Svizzera, a Santhià, per l’incendio di un appartamento al terzo piano di una palazzina.

All’arrivo dei soccorritori, l’abitazione era completamente invasa dal fumo a causa delle fiamme che avevano interessato una parte dell’alloggio. Diverse persone, tra cui adulti e bambini, sono state evacuate con l’ausilio dell’autoscala; altre hanno lasciato lo stabile a seguito dei controlli effettuati dai Vigili del Fuoco.

Contemporaneamente, le squadre impegnate all’interno dell’edificio hanno provveduto alla completa estinzione dell’incendio e alla rimozione del materiale coinvolto nel rogo.

Sono tuttora in corso le operazioni di messa in sicurezza e l’intervento non è ancora concluso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della vicina Stazione, gli agenti della Polizia Locale e i sanitari della Croce Blu e della VAPC.