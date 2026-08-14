Dal Nord/Ovest: Pontechianale, escursionista francese precipita e muore: inutili i soccorsi

Il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nel comune di Pontechianale (CN) per un escursionista di nazionalità francese precipitato. L'allarme è stato lanciato intorno alle 12.30 tramite sistema Apple da una persona che si trovava sul posto. Grazie alle coordinate fornite, è stato inviato sul posto l'elicottero sanitario che ha sbarcato l'equipe al verricello nel punto dell'incidente, circa un centinaio di metri a valle della traccia del sentiero che congiunge il passo della Losetta con il passo di Vallanta, dove si è arrestata la caduta dell'uomo. Si è subito proceduto con le manovre di rianimazione cardiopolmonare finché il medico è stato costretto a constatare il decesso. In seguito l'elicottero ha trasportato in loco il personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza per le operazioni di Polizia Giudiziaria e rimozione della salma.



Al momento in cui inviamo questa nota, i famigliari della vittima non sono ancora stati avvisati perché i compagni di escursione si trovano in rifugio e non se la sentono di comunicare al telefono e la Guardia di Finanza sta procedendo attraverso i canali diplomatici ufficiali.