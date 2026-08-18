Dal Nord-ovest (TO), sferra un pugno alla dottoressa del triage: 35enne arrestato al Pronto Soccorso

Una serata al pronto soccorso si è conclusa con l'aggressione a una dottoressa in servizio. È accaduto all'ospedale Martini di Torino, dove un trentacinquenne è stato arrestato dalla Polizia dopo aver sferrato un pugno alla medica del triage che si era avvicinata per aiutarlo, provocandole lesioni guaribili in cinque giorni.

I soccorsi e l'attesa in sala d'aspetto

L'episodio si è verificato nella notte tra sabato e domenica. Il paziente, un cittadino di 35 anni di origine marocchina, era arrivato in ospedale attorno alle 20 a bordo di un'ambulanza, dopo essere stato trovato a terra in stato di semincoscienza a causa dell'assunzione di bevande alcoliche. Completati i controlli sanitari di rito, era stato sistemato su una carrozzina nella sala d'attesa del reparto, in attesa delle dimissioni.

La dinamica dei fatti al triage

Poco prima di mezzanotte, il 35enne ha lasciato la carrozzina per distendersi sul pavimento, posizionandosi tra le porte del triage. La dottoressa di turno si è avvicinata per verificarne le condizioni e aiutarlo a riposizionarsi. A quel punto l'uomo, dopo aver tentato di colpire altri operatori presenti, ha sferrato un pugno all'emicostato della professionista sanitaria.

L'arrivo della Polizia e il provvedimento

Dopo la segnalazione della struttura sanitaria, sul posto sono intervenute le Volanti della Questura di Torino. Gli agenti hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto e proceduto all'arresto del 35enne con l'accusa di lesioni personali ai danni di personale sanitario. L'uomo è stato quindi condotto nelle camere di sicurezza del commissariato San Paolo, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per le successive fasi del procedimento.