Dal Nord-ovest (CN): dispersi due escursionisti, interviene il Soccorso Alpino

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti ieri sera per recuperare due escursionisti di nazionalità francese dispersi nel comune di Stroppo (CN).

L'allarme è stato lanciato nel tardo pomeriggio, dopo che la coppia aveva smarrito il sentiero nella zona compresa tra borgata Morinesio e il Monte Nebin. Le ricerche hanno interessato un'area ampia e complessa e hanno coinvolto anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco.

In serata i due escursionisti sono stati raggiunti dalle squadre e accompagnati a valle. L'intervento si è concluso intorno alla mezzanotte.