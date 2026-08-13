Dal Nord-ovest: aggrediti quattro agenti a Torino, trasportati in ospedale

È allarme per la tensione nelle carceri piemontesi dopo una nuova grave aggressione ai danni della Polizia Penitenziaria nella Casa Circondariale di Torino. Questa mattina, intorno alle 9.30, nel Padiglione D dell’istituto, quattro appartenenti al Corpo sono stati aggrediti da un detenuto italiano sottoposto al regime previsto dall’articolo 14-bis dell’Ordinamento Penitenziario. Gli agenti, rimasti feriti nella colluttazione, sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale Maria Vittoria per le cure del caso.

Secondo una prima ricostruzione, il detenuto avrebbe dovuto essere accompagnato per la fruizione dell’ora d’aria. Al momento dell’uscita dalla cella, senza apparenti motivazioni, avrebbe improvvisamente colpito gli agenti con calci e pugni. L’intervento del personale presente ha consentito di riportare la situazione sotto controllo.

«Quanto accaduto a Torino è l’ennesima dimostrazione di quanto sia ormai difficile e rischioso il lavoro degli agenti di Polizia Penitenziaria – denuncia Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria –. Non possiamo continuare a considerare le aggressioni come una componente inevitabile del servizio. Ogni agente che entra in un reparto deve poter sapere di avere alle spalle un’organizzazione capace di proteggerlo e strumenti adeguati per affrontare le situazioni di maggiore criticità».

«Il problema – prosegue Capece – non è soltanto il singolo episodio, ma una condizione complessiva di crescente insicurezza. Il personale opera quotidianamente sotto pressione, spesso con carenze di organico e in contesti caratterizzati da elevata conflittualità. Servono interventi strutturali e immediati: più personale, migliore organizzazione dei servizi, formazione specifica e strumenti operativi adeguati a prevenire e gestire le aggressioni».

Sulla vicenda interviene anche Vicente Santilli, segretario nazionale del SAPPE, che richiama l’attenzione sulla situazione degli istituti penitenziari piemontesi: «Non è più possibile aspettare che siano gli agenti a pagare sulla propria pelle le conseguenze delle inefficienze del sistema. Quattro poliziotti aggrediti nello stesso episodio, costretti a ricorrere alle cure ospedaliere, rappresentano un fatto di estrema gravità. A Torino, come in altri istituti del Piemonte, il personale sta lavorando in condizioni sempre più difficili».

«Chiediamo al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e al Ministero della Giustizia – aggiunge Santilli – di intervenire immediatamente. Occorre rafforzare gli organici, garantire una presenza adeguata di personale nei reparti più problematici e mettere gli agenti nelle condizioni di lavorare in sicurezza. La Polizia Penitenziaria non può essere lasciata sola a fronteggiare una situazione che rischia di diventare fuori controllo».

Il SAPPE esprime infine vicinanza ai quattro poliziotti feriti e auspica un rapido accertamento delle loro condizioni, ribadendo che la tutela dell’incolumità del personale deve tornare a essere una priorità assoluta dell’Amministrazione penitenziaria.