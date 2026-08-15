Dal Nord-ovest: scontro tra auto e camper sulla Statale 231, strada bloccata a Centallo

La strada statale 231 è stata temporaneamente bloccata nel territorio di Centallo, tra Fossano e Cuneo, in seguito a un incidente avvenuto intorno alle 15.30 tra un’automobile e un furgone adibito a camper.

L’impatto si è verificato all’altezza di un distributore di carburante. Gli occupanti sono riusciti a uscire autonomamente dai veicoli e, secondo le prime informazioni, non risultano feriti gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Fossano, impegnati nella messa in sicurezza dei mezzi e dell’area, insieme all’équipe del 118 e ai carabinieri di Fossano, incaricati dei rilievi necessari a ricostruire la dinamica.

Sul tratto interessato si registrano disagi e rallentamenti alla circolazione.