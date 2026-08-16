AlfAlberto, L come Lutto: il dolore dell’assenza VIDEO

La parola di questa settimana è lutto. Una delle esperienze più dolorose dell’esistenza umana, che non coincide soltanto con la perdita di una persona cara, ma anche con il vuoto lasciato da un legame che contribuiva a dare senso, identità e continuità alla propria vita.

Nella riflessione di Alberto Antonello, il lutto è un processo complesso, che non segue un percorso ordinato e prevedibile. Negazione, rabbia, tristezza e disorientamento possono alternarsi mentre si cerca di fare i conti con una nuova realtà. Perdere qualcuno significa infatti confrontarsi non soltanto con la sua assenza, ma anche con il cambiamento di quella parte di noi che esisteva nella relazione con l’altro.

Per chi crede, alla sofferenza si accompagna la speranza che la morte non rappresenti la fine di tutto, ma una soglia verso una comunione che supera il tempo...