Biodiversità nel Biellese: un dono dei Sardi alla terra di adozione: Agosto

Immagini e testi di “Su Calendariu 2026” del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” ci accompagnano nello scorrere dei mesi, con sensibilità sociale e naturalistica attraverso fotografie e didascalie di Lucio Bordignon e della figlia Alice.

Piante da frutto

Gli alberi da frutto sono utili anche per il merlo e la martora. Particolarmente graditi sono ciliegio (non amarene), fico, melo e kaki. Il ciliegio, il primo a maturare, è prezioso per le prime nidiate. Ne sono ghiotti la cornacchia grigia, la ghiandaia, il merlo, il picchio rosso maggiore e lo storno. A metà estate, il fico, dalla polpa tenera, è appetibile anche per uccellini con becchi delicati come la capinera. In inverno, il kaki, morbido e dolce, aiuta gli uccelli a sopravvivere. Sui nostri kaki, abbiamo osservato regolarmente capinera, cesena, cincia bigia, cinciallegra, cinciarella, codibugnolo, merlo, picchio nero, picchio rosso maggiore, picchio verde, pettirosso, tordela e tordo sassello.

Lasciamo sempre molti frutti agli animali selvatici.