Quelle strane luci in fila nel cielo: la sorpresa immortalata sopra il Biellese da un lettore

Una fila di piccole luci nel cielo, apparsa all'improvviso nella serata di mercoledì 13 agosto, ha attirato l'attenzione di un lettore che, quasi per caso, è riuscito a fotografarla.

Lo scatto è stato realizzato alle 21.43 e mostra diversi punti luminosi disposti in fila e apparentemente in movimento insieme. Una scena curiosa, che a prima vista potrebbe lasciare spazio a diverse interpretazioni.

La spiegazione, però, è molto più concreta: si tratterebbe del caratteristico “trenino” di satelliti Starlink, i dispositivi messi in orbita dalla società SpaceX per realizzare una rete satellitare destinata alla connettività internet.

I satelliti, soprattutto poco dopo il loro lancio e in determinate condizioni di illuminazione, possono essere visibili dalla Terra come una successione di puntini luminosi che attraversano il cielo mantenendo una disposizione ravvicinata. È proprio questo particolare effetto a renderli facilmente riconoscibili e, allo stesso tempo, piuttosto suggestivi.

Così, quella sera, le strane lucine comparse nel cielo hanno regalato un piccolo spettacolo inatteso, finito nell'obiettivo del nostro lettore.