Tra storia e tradizioni, l’alta Valle Cervo si racconta ai visitatori con una passeggiata FOTO

L’alta Valle Cervo richiama sempre un gran numero di visitatori. Nella giornata di ieri, 8 agosto, si è svolta la passeggiata culturale con la guida escursionistica ambientale Raffaella Restelli. La partenza ha avuto luogo al Parco delle Cave, in zona Balma, nel comune di Campiglia Cervo, con il saluto dell’amministrazione comunale.

La comitiva, formata da 20 persone, ha percorso diverse zone del territorio facendo tappa in alcuni luoghi come la Banda Soulia e il Museo della Società Operaia di Mutuo Soccorso. Tutte mete che hanno meravigliato e colpito profondamente i membri del gruppo, compresa la lectio magistralis tenuta dall’ex allievo Giuseppe Albertazzi, incentrata proprio sulle scuole tecniche del paese. Una giornata intensa che ha avuto il merito di far riscoprire le antiche tradizioni della Valle Cervo.

Ma gli appuntamenti culturali non terminano certamente qui: domani sera, 10 agosto, in occasione della Notte dei Desideri, si potrà raggiungere la Casa Museo di Rosazza per una visita al chiaro di luna.