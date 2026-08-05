Sport e solidarietà protagonisti a Graglia: in 260 al via della 41ª edizione del Trofeo Elso Siletti

Grande partecipazione alla 41° edizione del Trofeo Elso Siletti, andato in scena nella serata di ieri, 4 agosto, nel comune di Graglia.

Ben 260 i runners che hanno affrontato prima la camminata ludico-motoria poi la corsa podistica non competitiva lungo un tracciato da 6 chilometri che ha compreso quest’anno anche la nuova variante denominata “Sulla via dell’Arbo”, molto apprezzata da tutti i podisti. L’evento è stato realizzato dal Gruppo Sportivo Graja e dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune e la collaborazione tecnica dell’AS Gaglianico 1974.

Alla fine, è giunto primo al traguardo Luca Greco, portacolori dell’Atletica Santhià che ha avuto la meglio su Alessandro Salvata (ASD Climb Runners) e Cristian Agnolin (Gac Pettinengo). Tra le donne, invece, ha svettato Elisa Travaglini de La Vetta Running su Silvia Falla (Atletica Candelo) e Stefania Campitelli (Pietro Micca Biella Running) mentre tra le società sportive più numerose ha primeggiato proprio la Pietro Micca Biella Running, seguita a ruota da La Vetta Running e dal Gaglianico 1974.

A consegnare il Trofeo Elso Siletti il sindaco di Graglia Marco Astrua, presente all’arrivo. La serata si è poi conclusa con la lotteria finale, di cui una parte del ricavato sarà devoluta in beneficenza.