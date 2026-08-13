Biella, scuola di polizia penitenziaria? Meglio un polo emergenziale

Riceviamo e pubblichiamo:

Nel giorno dell’eclissi totale di Sole vogliamo che si eclissi totalmente anche il futile e molesto proposito di installare a Biella una scuola per agenti di Polizia penitenziaria. Proponiamo di istituire al suo posto un presidio permanente e nazionale per la formazione e l’aggiornamento professionale di Vigili del fuoco, volontari antincendi boschivi, professionisti e volontari della Protezione civile.

Con l’aiuto degli Alpini e delle loro riconosciute competenze, sotto l’egida di ANA, CAI e AIB, avremmo nel nostro territorio uno straordinario campo scuola per esercitazioni di intervento rapido in emergenze simulate, comprese quelle per il volo radente con velivoli Canadair o elicotteri, grazie al vicino aeroporto di Cerrione, e un conseguente presidio permanente in caso di reali necessità a livello del quadrante Nord-Ovest italiano.

Al Paese in generale e alla nostra comunità in particolare, in questi giorni soprattutto a partire dall’emergenza del Monte Barone, servono professionisti sempre più qualificati per affrontare le nuove e sempre più frequenti calamità causate da gravi incendi, alluvioni, effetti del cambiamento climatico e del dissesto idrogeologico. La preparazione ai fenomeni naturali estremi e il loro contenimento sono, a pieno titolo, parte del concetto di sicurezza dei cittadini.

Comitato M come Matteotti - Biella