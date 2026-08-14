Ponte Morandi, Pichetto: "Dramma impresso nella storia italiana"

Roma, 14 agosto – «Il dramma del Ponte Morandi è impresso nella storia dell’Italia e nel ricordo di tutti noi. L’anniversario ci riporta al dolore di quei giorni, alla profonda solidarietà che unì il Paese e alla forza con cui la comunità genovese ha saputo affrontare il percorso di rinascita.

Onorare la memoria delle 43 vittime significa rinnovare ogni giorno il nostro impegno per una autentica cultura della manutenzione, della sicurezza e della prevenzione. È nostro dovere fare tutto il possibile affinché tragedie come quella di Genova non si ripetano mai più».

Lo dichiara Gilberto Pichetto, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, in occasione dell’ottavo anniversario del crollo del Ponte Morandi.