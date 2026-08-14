Vacanze, dalla Polizia di Stato 5 consigli per proteggere casa dai furti

Partire per le vacanze significa anche prestare attenzione alla sicurezza della propria abitazione. La Polizia di Stato, attraverso una nota sui social, ricorda alcune semplici precauzioni utili per ridurre il rischio di intrusioni durante i periodi di assenza.

Sono cinque i consigli indicati:

1. Controllare che tutto sia chiuso.

Prima di partire è importante verificare attentamente porte, finestre e tutti gli accessi all'abitazione.

2. Verificare l'impianto di allarme.

Chi dispone di un sistema di sicurezza deve assicurarsi che sia funzionante e attivarlo prima di lasciare casa.

3. Chiedere aiuto a un vicino.

Una persona di fiducia può ritirare la posta e dare un'occhiata all'abitazione durante l'assenza, evitando che segnali come una cassetta delle lettere piena possano indicare che la casa è vuota.

4. Utilizzare la domotica.

Se disponibile, può essere utile utilizzare le app di domotica per aprire e chiudere le tapparelle oppure accendere le luci in orari diversi, simulando la presenza di qualcuno in casa.

5. Attenzione ai social.

La Polizia di Stato invita infine a non pubblicare sui social gli spostamenti mentre si è in vacanza. Foto e informazioni condivise in tempo reale possono infatti rendere facilmente intuibile che l'abitazione è momentaneamente vuota. Meglio aspettare il rientro prima di raccontare e condividere la propria vacanza.

Piccoli accorgimenti che, soprattutto nei periodi di maggiore esodo, possono contribuire a rendere più sicura la propria casa.