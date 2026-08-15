Truffe telefoniche, falsi Carabinieri chiamano i cittadini: diffidate e chiamate il 112

Attenzione ai tentativi di truffa telefonica. In questi giorni si stanno registrando numerose telefonate da parte di persone che si spacciano per Carabinieri, convocando i cittadini in caserma oppure avanzando richieste di vario genere.

Il Comune di Borriana tramite i suoi canali social ha diffuso una locandina in cui spiega che si tratta di possibili truffe o tentativi di furto. L'invito è a prestare la massima attenzione e a non fornire dati personali o altre informazioni, così come a non consegnare denaro o oggetti di valore.

In caso di telefonate sospette, è importante interrompere immediatamente la conversazione e contattare direttamente le Forze dell'Ordine attraverso il 112. Non bisogna inoltre far entrare sconosciuti in casa né seguire eventuali indicazioni ricevute telefonicamente in caso di dubbi.

Particolare attenzione viene raccomandata nei confronti delle persone anziane, spesso nel mirino di questo tipo di raggiri. L'invito è anche a informare tempestivamente familiari, vicini e conoscenti in caso di telefonate sospette.