Carico in fiamme sulla tangenziale di Mottalciata, chiusa la SS 232 FOTO

Un furgone ha perso il proprio carico lungo la tangenziale di Mottalciata, sulla SS 232. Il materiale ligneo trasportato, probabilmente delle cassette, si è riversato sulla carreggiata, prendendo fuoco.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due mezzi. Presenti anche i Carabinieri, impegnati nella gestione della viabilità. Nessuna persona è rimasta ferita.
La SS 232 è chiusa dal Km 0+000 al Km 19+170, per permettere le operazioni di messa in sicurezza. Le forze dell'ordine effettueranno ulteriori accertamenti.