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CRONACA | 14 agosto 2026, 15:13

Carico in fiamme sulla tangenziale di Mottalciata, chiusa la SS 232 FOTO

Carico in fiamme sulla tangenziale di Mottalciata, chiusa la SS 232 - Foto Stefania Zorio

Carico in fiamme sulla tangenziale di Mottalciata, chiusa la SS 232 - Foto Stefania Zorio

Un furgone ha perso il proprio carico lungo la tangenziale di Mottalciata, sulla SS 232. Il materiale ligneo trasportato, probabilmente delle cassette, si è riversato sulla carreggiata, prendendo fuoco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due mezzi. Presenti anche i Carabinieri, impegnati nella gestione della viabilità. Nessuna persona è rimasta ferita.

La SS 232 è chiusa dal Km 0+000 al Km 19+170, per permettere le operazioni di messa in sicurezza. Le forze dell'ordine effettueranno ulteriori accertamenti. 

G. Ch.

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