Il vescovo di Biella Farinella in visita a Rosazza FOTO

Il vescovo di Biella Roberto Farinella ha fatto visita alla Parrocchia dei Santi Pietro e Giorgio, a Rosazza, dove è stato accolto dal parroco, don Paolo Santacaterina, e ha presieduto la celebrazione eucaristica.

Nell’omelia il vescovo ha richiamato l’attenzione dei fedeli sul dono della fede, ripercorrendo il significato storico del Simbolo della Fede come sintesi essenziale trasmessa fin dalle origini della Chiesa per custodire e comunicare le verità fondamentali del credo cristiano. Ha poi sottolineato l’importanza di battezzare i bambini, richiamando l’insegnamento di Sant’Agostino sul valore della fede dei genitori e dell’intera comunità come sostegno al cammino di fede dei più piccoli. Durante la Messa, i bambini presenti che ricordavano anniversari significativi legati alla prima comunione o alla cresima hanno acceso una candela, deponendola ai piedi dell’altare come segno del desiderio di continuare a vivere la propria vita nella luce di Cristo.

Al termine della celebrazione Monsignor Farinella si è trattenuto brevemente con i volontari dell’associazione Piccolo Fiore, realtà impegnata in attività a favore delle persone con disabilità, anche con la Cooperativa Sociale Domus Laetitiae. In quell’occasione il presidente dell’associazione Massimo Ramella Pezza ha donato al vescovo di Biella una copia del libro “Condividere il bene”. Infine, prima di rientrare, Monsignor Farinella ha visitato la mostra del pittore biellese Francesco Ughetti, allestita temporaneamente presso la casa parrocchiale di Rosazza.