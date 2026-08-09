“Fumne” torna in Valle Cervo: Piaro e Forgnengo unite tra cultura, riscoperta delle tradizioni e passione FOTO e VIDEO

“Fumne” torna in Valle Cervo: Piaro e Forgnengo unite tra cultura, riscoperta delle tradizioni e passione (servizio di Massimo Giacobbe per newsbiella.it)

Ha suscitato interesse e grande curiosità il ricco programma di “Fumne”, l’appuntamento giunto alla seconda edizione, in programma dalle 10 alle 18 di oggi, domenica 9 agosto, a Piaro e Forgnengo, due realtà incastonate nel cuore dell’alta Valle Cervo.

Presenti numerosi stand che hanno dato vita a numerosi momenti di convivialità tra incontri letterari e laboratori, oltre alla partenza di una bella camminata (organizzata dalla guida escursionistica Fiorella Gea Giarrizzo) con l’obiettivo di far scoprire la bellezza delle due frazioni di Campiglia Cervo, dando la possibilità ai visitatori di immergersi a pieno nell'evento.

Inoltre, per quest'anno, è stato scelto come filo conduttore la passione, che le fumne della Valle Cervo di un tempo, cioè le siunere, mettevano nel lavoro di tutti i giorni: dalla raccolta del fieno in alta montagna alla gestione della famiglia e molto altro ancora.