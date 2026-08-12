Riccardo e Noemi Maccarone protagonisti in Francia: lui campione d’Europa, lei sesta FOTO

Riccardo e Noemi Maccarone protagonisti in Francia: lui campione d’Europa, lei sesta

Grande risultato per i gemelli Riccardo e Noemi Maccarone, protagonisti dal 3 al 9 agosto al Campionato Europeo Individuale disputato in Francia.

A conquistare il titolo continentale è stato Riccardo Maccarone, che si è laureato campione d’Europa al termine della competizione. Ottimo piazzamento anche per sua sorella Noemi Maccarone, che ha chiuso il campionato al sesto posto.

Un doppio risultato di prestigio, con i due fratelli capaci di mettersi in evidenza in una competizione internazionale e di portare in alto i colori italiani.