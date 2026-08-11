Campionati Italiani Estivi Categoria di Nuoto 36 podi complessivi per In Sport Rane Rosse FOTO

Dal 31 luglio all’8 agosto si sono svolti i Campionati Italiani Estivi Categoria di Nuoto a Roma e gli atleti In Sport Rane Rosse hanno recitato un ruolo da protagonisti 36 podi complessivi di cui 12 titoli italiani tra gare individuali e staffette. Un risultato di tutto rispetto considerando le assenze delle cinque atlete convocate per gli Europei di Nuoto Chiara Tarantino, Federica Toma, Anna Pirovano, Alessia Bianchi e Francesca Pasquino.
A livello societario In Sport Rane Rosse si è piazzata al secondo posto nella classifica generale maschile, Cadetti maschile, Seniores maschile e al terzo posto nella Juniores maschile.
Per i singoli è doverosa la menzione Gabriele Detti che chiude con il suo ultimo 400 stile la sua strepitosa carriera costellata di grandi successi, tra i quali i più luminosi sono state due medaglie olimpiche a Rio de Janeiro 2016 proprio nei 400 stile e nei 1500 stile. Per In Sport Rane Rosse è un onore aver avuto tra le proprie fila un atleta di così alto livello il cui nome rimarrà per sempre nella Hall of Fame della società.
Grande protagonista della competizione è stato Gabriele Garzia che si è messi al collo quattro medaglie d’oro nei 50 rana, 100 rana, 200 rana Juniores e nella 4 x 100 mista Cadetti. Ottime le prestazioni di Matteo Venini con tre ori nei 50 dorso, 200 dorso e 200 misti Cadetti. Un titolo italiano a testa per Giovanni Caserta, 400 stile Seniores, Caterina Santambrogio, 200 misti Cadette, Alessandro Pinzuti, 100 rana Seniores, Gabriele Brambillaschi, 50 stile Seniores e Aurora Velati, 200 dorso Seniores. Oro anche per la 4xx100 mista Cadetti con Pietro Remorini, Christopher Palmisani, Gabriele Valente e il già citato Gabriele Garzia.
Di seguito le medaglie dei nostri atleti ai Campionati Italiani Categoria Estivi di Salvamento:
ORO
Gabriele Garzia
50 rana, 100 rana, 200 rana Juniores
Matteo Venini
50 dorso, 200 dorso, 200 misti Cadetti
Caterina Santambrogio
200 misti Cadette
Giovanni Caserta
400 stile Seniores
Alessandro Pinzuti
100 rana Seniores
Gabriele Brambillaschi
50 stile Seniores
Aurora Velati
200 dorso Seniores
4x100 mista Cadetti
(Remorini, Garzia, Palmisani, Valente)
ARGENTO
Aurora Levati
100 dorso, 200 misti Seniores
Pietro Remorini
100 dorso, 200 dorso Juniores
Mattia De Bianchi
50 dorso Juniores
Caterina Santambrogio
100 stile Cadette
Gabriele Valente
100 stile Cadetti
Christopher Palmisani
200 farfalla Cadetti
Matteo Venini
100 dorso Cadetti
Giovanni Caserta
200 stile Seniores
Caterina Radwan Dana
400 misti Seniores
Giovanni Mastrorilli
50 stile Cadetti
4x100 stile Cadette
(Franculli, Santambrogio, Moreschi, Maggioni)
4x100 stile Cadetti
(Palmisani, Valente, Fortunato, Borrelli)
4x200 stile Cadetti
(Valente, Borrelli, Remorini, Meregalli)
BRONZO
Davide D’Elia
400 misti Ragazzi
Lucrezia Battocchi
200 stile Ragazze
Giulio De Matteis
400 misti Juniores
Pietro Remorini
200 misti Juniores
Christopher Palmisani
100 farfalla Cadetti
Valeria Di Giacomantonio
400 misti Seniores
Pier Andrea Matteazzi
400 misti Seniores
Gianluca Messina
100 stile Seniores
Alessandro Bori
50 stile Seniores
CLASSIFICA SOCIETARIA
Società seconda classificata generale maschile
Società seconda classificata Cadetti maschile
Società seconda classificata Seniores maschile
Società terza classificata Juniores maschile