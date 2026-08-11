Campionati Italiani Estivi Categoria di Nuoto 36 podi complessivi per In Sport Rane Rosse FOTO

Dal 31 luglio all’8 agosto si sono svolti i Campionati Italiani Estivi Categoria di Nuoto a Roma e gli atleti In Sport Rane Rosse hanno recitato un ruolo da protagonisti 36 podi complessivi di cui 12 titoli italiani tra gare individuali e staffette. Un risultato di tutto rispetto considerando le assenze delle cinque atlete convocate per gli Europei di Nuoto Chiara Tarantino, Federica Toma, Anna Pirovano, Alessia Bianchi e Francesca Pasquino.

A livello societario In Sport Rane Rosse si è piazzata al secondo posto nella classifica generale maschile, Cadetti maschile, Seniores maschile e al terzo posto nella Juniores maschile.

Per i singoli è doverosa la menzione Gabriele Detti che chiude con il suo ultimo 400 stile la sua strepitosa carriera costellata di grandi successi, tra i quali i più luminosi sono state due medaglie olimpiche a Rio de Janeiro 2016 proprio nei 400 stile e nei 1500 stile. Per In Sport Rane Rosse è un onore aver avuto tra le proprie fila un atleta di così alto livello il cui nome rimarrà per sempre nella Hall of Fame della società.

Grande protagonista della competizione è stato Gabriele Garzia che si è messi al collo quattro medaglie d’oro nei 50 rana, 100 rana, 200 rana Juniores e nella 4 x 100 mista Cadetti. Ottime le prestazioni di Matteo Venini con tre ori nei 50 dorso, 200 dorso e 200 misti Cadetti. Un titolo italiano a testa per Giovanni Caserta, 400 stile Seniores, Caterina Santambrogio, 200 misti Cadette, Alessandro Pinzuti, 100 rana Seniores, Gabriele Brambillaschi, 50 stile Seniores e Aurora Velati, 200 dorso Seniores. Oro anche per la 4xx100 mista Cadetti con Pietro Remorini, Christopher Palmisani, Gabriele Valente e il già citato Gabriele Garzia.

Di seguito le medaglie dei nostri atleti ai Campionati Italiani Categoria Estivi di Salvamento:

ORO

Gabriele Garzia

50 rana, 100 rana, 200 rana Juniores

Matteo Venini

50 dorso, 200 dorso, 200 misti Cadetti

Caterina Santambrogio

200 misti Cadette

Giovanni Caserta

400 stile Seniores

Alessandro Pinzuti

100 rana Seniores

Gabriele Brambillaschi

50 stile Seniores

Aurora Velati

200 dorso Seniores

4x100 mista Cadetti

(Remorini, Garzia, Palmisani, Valente)

ARGENTO

Aurora Levati

100 dorso, 200 misti Seniores

Pietro Remorini

100 dorso, 200 dorso Juniores

Mattia De Bianchi

50 dorso Juniores

Caterina Santambrogio

100 stile Cadette

Gabriele Valente

100 stile Cadetti

Christopher Palmisani

200 farfalla Cadetti

Matteo Venini

100 dorso Cadetti

Giovanni Caserta

200 stile Seniores

Caterina Radwan Dana

400 misti Seniores

Giovanni Mastrorilli

50 stile Cadetti

4x100 stile Cadette

(Franculli, Santambrogio, Moreschi, Maggioni)

4x100 stile Cadetti

(Palmisani, Valente, Fortunato, Borrelli)

4x200 stile Cadetti

(Valente, Borrelli, Remorini, Meregalli)

BRONZO

Davide D’Elia

400 misti Ragazzi

Lucrezia Battocchi

200 stile Ragazze

Giulio De Matteis

400 misti Juniores

Pietro Remorini

200 misti Juniores

Christopher Palmisani

100 farfalla Cadetti

Valeria Di Giacomantonio

400 misti Seniores

Pier Andrea Matteazzi

400 misti Seniores

Gianluca Messina

100 stile Seniores

Alessandro Bori

50 stile Seniores

CLASSIFICA SOCIETARIA

Società seconda classificata generale maschile

Società seconda classificata Cadetti maschile

Società seconda classificata Seniores maschile

Società terza classificata Juniores maschile