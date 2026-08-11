Bocce, definite promozioni e retrocessioni per l’Alto Piemonte

La Federbocce di Bella ha reso noto i punteggi dei giocatori del Comitato Alto Piemonte, che comprende Biella, Domodossola, Novara e Vercelli. Le nuove categorie, a seguito delle promozioni e retrocessioni, saranno in vigore dal primo ottobre. Per i mesi di agosto è settembre i punteggi conseguiti da chi passa di categoria, non saranno conteggiati. Per gli altri giocatori varranno per la stagione 2027.

Sono quattro gli atleti dell’Alto Piemonte che hanno conquistato la promozione alla categoria superiore, passando dalla Categoria C alla Categoria B.

Si tratta di:

Lorenzo Nicholas Diglaudi , Valle Elvo;

, Valle Elvo; Edoardo Graziano , Gaglianico;

, Gaglianico; Luca Barbieri , Valle Vigezzo;

, Valle Vigezzo; Maurizio Verganti, Masera.

Per quanto riguarda invece le retrocessioni, il Comitato Alto Piemonte ha indicato Alberto Riva, Claudio Vittino (Valle Elvo), Maurizio Danieli (Gaglianico) e Sergio Barbera Audis (Piatto Sport).

Gli atleti sono indicati negli elenchi come retrocessi dalla Categoria C alla Categoria D.

Gli atleti interessati hanno comunque la possibilità di presentare, tramite la propria società di appartenenza, una richiesta alla Federazione.

La mail dovrà essere inviata all’indirizzo biella@federbocce.it entro il 15 settembre 2026 e potrà riguardare una delle tre possibilità previste:

gli atleti che sono stati retrocessi possono chiedere il mantenimento della categoria ;

; gli atleti che non sono stati retrocessi possono chiedere la promozione alla categoria superiore ;

; gli atleti che hanno compiuto 75 anni e che non sono stati promossi alla categoria superiore possono chiedere la retrocessione alla categoria inferiore.

Le richieste saranno quindi sottoposte alla valutazione della Commissione Tecnica.

A corredo delle decisioni sono disponibili le Classifiche Alto Piemonte di Categoria C e Categoria D.