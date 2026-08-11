Eclissi di sole del 12 agosto, cosa c'è da sapere

C'è grande attesa per domani, mercoledì 12 agosto, quando attorno alle 20:00-20:30 si potrà assistere (copertura nuvolosa e montuosa permettendo) ad una eclissi parziale di sole che nelle nostre aree toccherà il 93% di copertura del disco solare. Per i dettagli è possibile consultare le mappe dell'Istituto Nazionale di AstroFisica (INAF).
La fascia di totalità attraverserà Groenlandia, Islanda e Spagna, mentre dall'Italia il fenomeno sarà visibile come eclissi parziale.
Attenzione però, non bisogna osservare direttamente il Sole senza un filtro solare appropriato. Servono occhiali per eclissi con filtri conformi allo standard internazionale ISO 12312-2.