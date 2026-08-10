Portula, nuovi pavimenti per la scuola dell’infanzia: in campo anche il sindaco Calcia Ros e l'assessore Scalcon

La scuola dell’infanzia di Portula si prepara ad accogliere i bambini per il nuovo anno scolastico con ambienti rinnovati e più curati.

Nei giorni scorsi, infatti, sono terminati alcuni importanti interventi di manutenzione che hanno interessato tre aule della struttura. Il lavoro principale ha riguardato il rifacimento dei pavimenti, per un investimento complessivo di circa 9mila euro.

Nuovo look anche per le pareti delle aule, che necessitavano di una nuova tinteggiatura. In questo caso si è scelto di mantenere i colori originali, così da conservare l'aspetto abituale degli ambienti e, al tempo stesso, restituire alle stanze un'immagine più fresca e ordinata.

A occuparsi direttamente della verniciatura sono stati, a titolo completamente volontario e gratuito, il sindaco Fabrizio Calcia Ros e l'assessore all'Istruzione Antonella Scalcon. Un impegno concreto che ha permesso di contenere ulteriormente i costi dell'intervento e di contribuire in prima persona alla sistemazione degli spazi dedicati ai bambini.

Prezioso anche il contributo della Pro Loco di Portula, che ha sostenuto la spesa per l'acquisto delle vernici. “Un gesto di attenzione nei confronti della scuola e, più in generale, dell'intera comunità, che conferma ancora una volta il ruolo dell'associazione nella vita del paese – sottolinea il primo cittadino - La Pro Loco è già stata protagonista di lodevoli iniziative, oltre a realizzare appuntamenti capaci di richiamare un vasto pubblico. Un'attività portata avanti con disponibilità e spirito di servizio, a cui va il nostro sentito ringraziamento”.