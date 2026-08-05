Bocce, alla Valle Elvo il 10° memorial "Oreste Oliva"

Si è concluso domenica scorsa il 10° memorial "Oreste Oliva" con sedici quadrette in formazione BCDD ed inferiori.
A vincere la Valle Elvo che schierava Davide Bianchi, Francesco Messonier, Vito Oberto, Umberto Giacchetti, che in finale ha superato la Valdenghese, con il punteggio di 13-6, composta da Francesco Marchesini, Maurizio Formica, Gian Paolo Monetta, Roberto Cagna.
Terzo posto per Crc Gaglianico con Alberto Schiapparelli, Mauro Beltrami, Adolfo Morandi, Giorgo Baratella e Valle Elvo con Giampiero Beraldo, Graziella Berri, Luca Bevilacqua, Giorgio Tancorre.
Ha arbitrato Paolo Carrera.