Ferito sul greto del torrente Elvo, soccorso un uomo a Occhieppo Superiore

Vigili del Fuoco e 118 in azione nel comune di Occhieppo Superiore per prestare soccorso ad una persona.

L’allarme è scattato intorno alle 18.30 di oggi, 4 agosto: stando alle prime ricostruzioni un uomo, di cui non si conosce al momento l’età, sarebbe scivolato sul greto del torrente Elvo e si sarebbe ferito ad una spalla.

Una volta sul posto, le squadre di Biella assieme al personale sanitario del 118 hanno assistito l’infortunato, in attesa dell'arrivo dell'elicottero Drago per il recupero e il successivo trasporto in ospedale.

L’ennesimo intervento di soccorso lungo torrenti e corsi d’acqua in poco meno di 24 ore, dopo i fatti di Chiavazza e Sagliano Micca, richiama l'importanza di adottare la massima prudenza quando si frequentano aree naturali.

Le autorità raccomandano altresì di prestare sempre la massima attenzione alle condizioni dei corsi d'acqua, di rispettare la segnaletica presente e di osservare eventuali divieti di balneazione.

Un comportamento responsabile è fondamentale per evitare potenziali situazioni di pericolo e vivere in sicurezza gli spazi immersi nella natura.