Mongrando, intervento al semaforo di via Cabrino

“A seguito di ulteriori sopralluoghi e delle interlocuzioni intercorse con la ditta appaltatrice del servizio semaforico, sono state apportate nuove modifiche ai tempi di scatto del semaforo di via Cabrino, in particolare nella fase di transizione tra il giallo e il rosso”. A dare notizia dell’intervento l’amministrazione comunale di Mongrando sui propri canali social.

E aggiunge: “L'obiettivo di questo intervento è quello di migliorare ulteriormente le condizioni di sicurezza dell'attraversamento dell'incrocio che, da molti mesi, è oggetto di un costante monitoraggio da parte dell'amministrazione. Si tratta dell'ennesimo tentativo di ottimizzare il funzionamento dell'impianto attraverso le regolazioni tecniche attualmente possibili. Siamo consapevoli che la soluzione definitiva potrebbe richiedere un intervento più strutturale, che l'amministrazione sta valutando attentamente, compatibilmente con le risorse economiche disponibili. Continueremo a seguire l'evoluzione della situazione e ad adottare tutte le azioni possibili per garantire la sicurezza degli utenti della strada”.