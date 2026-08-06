Tante cose da fare a Biella il 7, l'8 e il 9 agosto

Venerdì 7 agosto
- Biella — Presidio davanti alla Prefettura, alle 17, promosso da Biellesi per la Palestina libera, con la presentazione di una petizione sulla Cisgiordania
- Candelo — Festa Patronale di San Lorenzo, dalle 19 cena, dalle 21.30 musica con "DJ Gallux"
- Cavaglià — Festa dei Giovani dalle 22, fino al 17 agosto
- Cossato — Concerto per arpa e violino "San Francesco Armonia del Creato", ore 21 nella Chiesa di Santa Maria Assunta, con Eleonora Perolini all'arpa e Alessandro Buccini al violino, ingresso libero
- Graglia — Sagra della Madonna di Campra, dalle 19.30, dalle 21.30 discoteca con "Radio Gran Paradiso"
- Magnano — Concerto del Mirum Musicis Ensemble, ore 21 nella Chiesa Romanica di San Secondo, nell'ambito del Festival Musica Antica a Magnano
- Muzzano e Sordevolo — Laboratorio "Cadregàt" per famiglie, tra Bagneri e la Trappa, dedicato alla costruzione di sedie tradizionali
- Occhieppo Inferiore — Incontro pubblico "Progetto FILLE - Acqua e Territorio", a partire dalle 21 al Polivalente, serata pubblica sul progetto dei pozzi in Valle Elvo
- Oropa — Concerto d'organo con Sebastiano Domina
- Ponderano — Estate Ponderanese 2026, serata tributo "King of Pop" a Michael Jackson
- Ponderano — Pundran an corsa
- Sordevolo — Workshop "Allineamento ed equilibrio" con il metodo Feldenkrais, a partire dalle 17 alla Trappa
- Valle San Nicolao — Festa Brovato, pre-serata funk, soul e blues con Destinée, a seguire live con la tribute band "Domani Smetto"
- Viverone — Serata dj-set e karaoke a "Il Barotto", dalle 19 con Tigo-Dj e Lory
- Viverone — Waterfestival 2026, XII Gran Premio di Motonautica sul lago
Sabato 8 agosto
- Muzzano e Sordevolo — Laboratorio "Cadregàt" per famiglie, tra Bagneri e la Trappa, dedicato alla costruzione di sedie tradizionali
- Campiglia Cervo — Visita guidata al Parco di Villa Magnani, a partire dalle 16, con la mostra "Visioni dal Tempo" di Zain Ahmed
- Campiglia Cervo — Yoga all'aperto a La Bursch, a partire dalle 9.30 con Francesca Perazzone
- Campiglia Cervo — Escursione guidata dal Parco delle Cave alla Balma fino a Sassaia, alle 9.30, con la guida Raffaella Restelli
- Candelo — Festa Patronale di San Lorenzo, alle 14.30 gara di scala 40, dalle 19 cena, dalle 21.30 musica con "Francesco e i Blue Dream"
- Cavaglià — Festa dei Giovani, dalle 22
- Coggiola — Concerto per arpa e violino "San Francesco Armonia del Creato", ore 21 nella Chiesa di San Giorgio, con Eleonora Perolini all'arpa e Alessandro Buccini al violino
- Graglia — Sagra della Madonna di Campra, dalle 19.30 pollo alla brace alla birra, dalle 21.30 serata con "Schegge Sparse"
- Magnano — Concerto del Mirum Musicis Ensemble, ore 21 nella Chiesa Romanica di San Secondo, nell'ambito del Festival Musica Antica a Magnano
- Masserano — Apertura del Palazzo dei Principi, dalle 15 alle 18, con visite guidate alle 15, 16 e 17
- Netro — Cena del pesce
- Oropa — Visita guidata "Quando arrivava il trenino: Oropa nella Belle Époque"
- Oropa — Oropa sotto le stelle
- Piedicavallo — Concerto del Glam Saxophone Quartet, nell'ambito del Piedicavallo Festival
- Ponderano — Estate Ponderanese 2026, "Too Much 90's-2K Party" con Filippo Dattilo
- Rialmosso — Concerto di musiche per organo "Dal Barocco al melodramma italiano"
- Rosazza — Concerto di "Mau Ritm & Gius", a partire dalle 16 alla Locanda Galleria
- Sordevolo — Workshop "Allineamento ed equilibrio" con il metodo Feldenkrais, a partire dalle 10 alla Trappa
- Sordevolo — "Rock the Trappa", serata anni '80 con Dj Fa e Crazy Mama Cammelli, alle 21 alla Trappa
- Tavigliano — Passeggiata al tramonto a cavallo e cena "Total White", verso la Baita Cesira, ritrovo al Maneggio dell'Oasi Zegna alle 18
- Tavigliano — Notte sotto le stelle al Bar della Panoramica, dj set di Ciuky dalle 19
- Valle San Nicolao — Festa Brovato, serata dance e techno con "Le Cave" e i dj residenti
- Viverone — Waterfestival 2026, XII Gran Premio di Motonautica sul lago
- Viverone — Appuntamento con lo Yoga, risveglio sul lago, alle 8.30 nell'area verde di Punta Becco
Domenica 9 agosto
- Camandona — Villa Piazzo in Musica, ore 18 nella Chiesa dei Santi Grato e Policarpo
- Campiglia Cervo — Bürsch in Festival, in scena "Don Stupenengo e il mulino dell'Alto Chioso" a partire dalle 20.45 in piazza della Chiesa Parrocchiale
- Campiglia Cervo — Yoga all'aperto a La Bursch, a partire dalle 9.30 con Francesca Perazzone
- Candelo — Festa Patronale di San Lorenzo, alle 10.30 Santa Messa solenne, dalle 19.30 cena, dalle 21.30 musica con "Ornella's"
- Donato — Distribuzione di polenta concia da asporto, a cura degli Alpini, dalle 11 in centro paese
- Donato — "Desideri di San Lorenzo", osservazione di stelle cadenti con i telescopi dell'UBA, a partire dalle 21
- Graglia — Sagra della Madonna di Campra, dalle 19.30 grigliata mista, dalle 21.30 discoteca con "DJ Ico"
- Lessona — Festa Patronale di San Lorenzo, dalle 10.30 Santa Messa solenne animata dalla Filarmonica Cossatese, con pranzo comunitario a seguire
- Masserano — Apertura del Palazzo dei Principi, dalle 15 alle 18, con visite guidate alle 15, 16 e 17
- Netro — Grigliata e concerto della band vocale "Le Nostre Valli"
- Oropa — Concerto per arpa e violino "San Francesco Armonia del Creato"
- Oropa — Visita guidata "Oropa e i suoi Tesori"
- Oropa — Escursione guidata al Belvedere Alpe Cucco
- Ponderano — Estate Ponderanese 2026, serata tributo "Il Folle e la Band" ad Adriano Celentano
- Ponderano — Mercatino al Mërcà dal Ciuçarun, dalle 8.30 in piazza Alpini d'Italia
- Sagliano Micca — Festa all'Alpe Pessine
- Sordevolo — Concerto "Echi Veneziani", alle 16 visita al Museo della Passione, alle 17 concerto con l'Orchestra NISI ArteMusica e Matteo Trentin all'oboe
- Tavigliano — Qi Gong e Taiji Quan all'Oasi Zegna, dalle 10 alle 18 al Bocchetto Sessera
- Tavigliano — Domeniche in Alpeggio, dalle 9 alle 12, dal Bocchetto Sessera all'Agriturismo Alpe Moncerchio
- Valle San Nicolao — Festa Brovato, serata in discoteca con "Schiuma Party" e gli Ei Foll 23
- Viverone — Waterfestival 2026, XII Gran Premio di Motonautica sul lago
MOSTRE
- Campiglia Cervo — Mostra "Valle Cervo, appunti"
- Donato — Mostra "Chiare, fresche e dolci", visitabile dal 5 luglio all'11 ottobre
- Magnano — Mostra "Tutto a posto" di Matteo Negri, visitabile dal 25 luglio al 23 agosto
- Pettinengo — Mostra "Il fischietto nel mondo, dalle Alpi biellesi alla Sardegna"
- Pettinengo — Mostra "Transumanza: l'arte nella migrazione" di Corinna Wollf, a Villa Piazzo, visitabile dal 17 luglio al 13 settembre
- Pray — Mostra "Di carta e di cotone"
- Pray — Mostra "Ido Novello, il poeta che dipingeva emozioni astratte"
- Sala Biellese — Mostra "Ritrattə Partigiane", visitabile dal 5 luglio al 18 ottobre
- San Giovanni d'Andorno — Mostra "D'Acqua - Storia e storie che scorrono nella valle"
- Valdilana — Mostra "Luccicanza" di Chiara Camoni