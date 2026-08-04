Sara Bortolozzo: le parole sono come il gelato (e altre verità estive)

L’estate...! La libertà! Il sole scalda, il mare rinfresca, la crema solare finisce sempre nel momento meno opportuno... e in mezzo a tutto questo ci sono loro: le parole.

Quelle frasi dette al volo prima di salutarsi sul lavoro, o quelle paroline dette con leggerezza sotto l'ombrellone tra una granita e un tuffo. A volte pensiamo che d'estate le parole siano libere, leggere come un palloncino e che volino via con la brezza marina senza lasciare traccia.

La verità è un'altra: le parole sono dei veri e propri boomerang.

Le lanciamo distratte e poi, boom!...tornano indietro con la forza di un'ondata anomala.

Non sono solo suoni o aria che passa. Le parole sono mattoni per costruire intese, ponti per avvicinarci agli altri o, se usate male, gigantesche bucce di banana su cui scivolare!

Sul lavoro come a casa, prima di salutarci o in pieno relax, ricordiamoci che la qualità delle nostre relazioni e della nostra serenità dipende proprio da quali parole scegliamo di regalare a chi ci circonda.

"Le parole sono come il gelato: se ne abusi ti viene il mal di pancia, se le usi bene rendono tutto più dolce." (Cit. un saggio, o forse era solo un amico ebbro della libertà degli aperitivi estivi)

Buona estate! Che le tue parole siano sempre fresche come una bibita ghiacciata, trasparenti come il mare, libere come le vacanze e... soprattutto... senza troppi chili di gelato! Splash!

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