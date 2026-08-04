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COSTUME E SOCIETÀ | 04 agosto 2026, 07:50

Biella, gita a Villa Magnani dedicata alla terza età

Biella, gita a Villa Magnani dedicata alla terza età

Biella, gita a Villa Magnani dedicata alla terza età

Grande successo per la gita fuori porta organizzata dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Biella con l'obiettivo di offrire ai nonni del territorio un'occasione di svago e di contrastare gli effetti del caldo estivo.

Sabato scorso la destinazione scelta è stata Campiglia Cervo, dove il gruppo ha avuto l'opportunità di visitare lo splendido parco ottocentesco di Villa Magnani, immergendosi nella storia e nella bellezza del paesaggio biellese.

Ad accompagnare i partecipanti c'era anche l'assessore Isabella Scaramuzzi, da sempre attenta alle esigenze dei cittadini e vicina alle iniziative dedicate al benessere della comunità. Il gruppo è stato accolto con grande cordialità dal vicesindaco di Campiglia Cervo, Daniela Casale, che durante la passeggiata verso il parco di Villa Magnani ha illustrato curiosità, storia e caratteristiche del territorio, rendendo la visita ancora più interessante.

Al termine dell'escursione, i partecipanti hanno gustato un ottimo pranzo sulle fresche terrazze del ristorante Asmara. La giornata è poi proseguita con una rilassante passeggiata all'ombra degli alberi e, per i più coraggiosi, non è mancato il piacere di immergere i piedi nelle acque del torrente, trovando un piacevole refrigerio.

Iniziative come questa rappresentano un'importante occasione di socializzazione: anche chi parte da solo torna a casa con nuove amicizie e il ricordo di una giornata trascorsa in compagnia, tra sorrisi e momenti di condivisione.

Molti dei presenti hanno espresso la propria soddisfazione all'assessore, ringraziandola per la bella idea e per l'organizzazione dell'iniziativa. Un riconoscimento che conferma la riuscita dell'evento e l'importanza di continuare a promuovere momenti di aggregazione dedicati alla popolazione più anziana.

c. s. Comune Biella g. c.

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