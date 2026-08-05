Campiglia Cervo, il Museo della Società Operaia conquista i visitatori: “Sembra una macchina del tempo” FOTO

Un viaggio nella storia del lavoro e della vita quotidiana di un tempo che continua a sorprendere e coinvolgere chi varca la soglia del Museo della Società Operaia, presente dal 2020 nel comune di Campiglia Cervo, immerso nel cuore dell’alta Valle Cervo. Nelle ultime settimane sono stati numerosi i visitatori che hanno voluto lasciare le proprie impressioni al termine del percorso espositivo, condividendo commenti che testimoniano l'apprezzamento per un'esperienza immersiva e ricca di contenuti.

“Una vera sorpresa che mi ha aperto un mondo sulla classe operaia”, scrive un ospite mentre un altro definisce il museo “veramente spettacolare, sembra una macchina del tempo”. C'è anche chi sottolinea il valore culturale del percorso: “La visita è stata interessante perché abbiamo scoperto l'importanza della solidarietà”.

A conquistare il pubblico sono soprattutto gli allestimenti multimediali, pensati per rendere il racconto coinvolgente e accessibile, oltre alle sagome parlanti e ai cassetti da aprire per scoprire documenti e curiosità, unita alla fedele ricostruzione degli uffici e dei negozi che hanno caratterizzato un importante periodo della storia locale. Una realtà museale originale che permette di immergersi completamente nell'atmosfera di un passato ancora ricco di insegnamenti.

Il Museo della Società Operaia resterà aperto al pubblico tutte le domeniche fino al prossimo 27 settembre, con ingresso gratuito, dalle 14.30 alle 18.30. Gestito dal Comune, è inserito all’interno della Rete Museale Biellese. La visita, della durata di circa trenta minuti, offre un itinerario culturale che comprende anche la storia delle scuole tecniche e professionali, il cui edificio è visitabile ad alcuni metri dalla piazza parrocchiale. L'esperienza può essere completata anche con una passeggiata nei dintorni: a pochi passi dal museo, infatti, si trova l'antico ponte in pietra recentemente restaurato, punto panoramico ideale per ammirare suggestivi scorci naturalistici e paesaggistici della Valle Cervo.