Oropa, giornata della neve nelle foto d'archivio: sciatori nel 1925

Nell’immagine che pubblichiamo oggi, Antonio Tosso ha immortalato un gruppo di sciatori che si prepara alla giornata sulla neve sotto i portici di Oropa, davanti al bar Deiro. Le lunghe file di sci appoggiati alle colonne raccontano un’epoca in cui l’attrezzatura era essenziale, lontana dalle tecnologie e dai materiali moderni, ma non per questo meno efficace o affascinante.

Lo scatto restituisce uno spaccato della vita in montagna, attese, incontri e momenti di condivisione prima di raggiungere le piste. Sotto i portici si percepisce l’atmosfera vivace delle giornate invernali di un tempo, quando Oropa rappresentava un punto di riferimento per gli appassionati dello sci provenienti dal Biellese e non solo.

La fotografia è anche una preziosa testimonianza della dimensione sociale dello sport: amici e famiglie si ritrovavano davanti al bar, scambiando parole e sorrisi prima di iniziare la giornata sulla neve. Un’immagine che racchiude la passione per lo sci e il valore della comunità, nel cuore di uno dei luoghi più simbolici e amati del territorio biellese.