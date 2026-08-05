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CRONACA | 05 agosto 2026, 11:00

Cossato, scontro frontale tra auto: due feriti

A Valdilana altro sinistro, sul posto Polizia Stradale e Carabinieri.

Cossato, scontro frontale tra auto: due feriti (foto di repertorio)

Cossato, scontro frontale tra auto: due feriti (foto di repertorio)

Scontro frontale a Cossato tra due auto. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 4 agosto. A seguito dell’impatto due uomini, un biellese di 25 anni e un vercellese di 44, sono rimasti feriti. 

Entrambi sono stati poi assistiti e soccorsi dal personale sanitario del 118. Presenti anche i militari dell’Arma per la raccolta dei rilievi. 

Un altro sinistro stradale si è verificato poco prima a Valle Mosso, nel comune di Valdilana. In questo caso, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per gli accertamenti di rito.

g. c.

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